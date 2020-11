Engeland heeft enkele goede doelmannen in selectie maar bondscoach steunt Pickford nadrukkelijk na blesseren van Van Dijk

Jordan Pickford is lang de ongenaakbare nummer 1 geweest bij Engeland. Maar de doelman zat tegen Newcastle United 90 minuten aan de bank gekluisterd bij Everton. Engels bondscoach Southgate verzekert dat Pickford niet moet vrezen voor zijn plaats.

Engeland neemt het op 15 november op tegen de Rode Duivels, hoogstwaarschijnlijk met Pickford in doel. Nadat Pickford Liverpool-verdediger Van Dijk blesseerde, loopt het allemaal wat moeilijker voor de doelman.

"Het was een opmerkelijke situatie en het is moeilijk voor hem omdat hij in de schijnwerpers is gekomen door zijn actie", zegt Engels bondscoach Gareth Southgate. "Ik ben loyaal aan hem en hij verdient dat ook. Zijn prestaties zijn uitstekend, voor mij is er geen discussie", klinkt het.

Engeland heeft met Dean Henderson en Nick Pope ook nog enkele doelmannen in de selectie. "Maar er is niemand die Pickford serieus uitdaagt op dit moment", verzekert Southgate.