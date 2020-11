Martinez over de situaties van Lukaku, Hazard, Chadli, Vermaelen...: "Hij heeft in het verleden veel betekend voor ons"

Door de huidige wereldsituatie zijn er veel vragen als de spelers straks afzakken naar de Rode Duivels. Veel clubs zijn niet happig om ze nu naar België te laten vertrekken bijvoorbeeld. En Martinez riep ook een paar jongens op waar de nodige vraagtekens bij staan.

Romelu Lukaku bijvoorbeeld, die kampt met een lichte blessure. “Het is belangrijk dat Romelu erbij is. We geloven dat er nog wat tijd is om zijn situatie te analyseren. Maandag hakken we de knoop definitief door en beslissen we of Romelu kan spelen of niet", zei Martinez.

Eden Hazard is dan weer één van die spelers waarvan de club (Real Madrid) liever niet heeft dat hij nu speelt bij de nationale ploeg. "We leven in een nieuwe realiteit. Iedereen leert er mee leven en we werken goed samen met de clubs", aldus Martinez. "Eden doet het goed bij zijn comeback en we kijken ernaar uit om hem weer bij ons te hebben."

Nacer Chadli is er ook bij, maar speelde nog geen minuut in Turkije. "Zijn situatie is moeilijk ja. Maar hij heeft in het verleden heel veel betekend voor de nationale ploeg. Zo kunnen we zijn situatie ook beter inschatten."

En dan het positieve nieuws: Thomas Vermaelen is er weer bij. "De Japanse autoriteiten staan toe dat hij voor zeven dagen het land verlaat. We hebben maar twee kampen meer tot het EK en dus is het belangrijk dat hij erbij is."

Over Thibaut Courtois tenslotte, die bij Real dé sleutelfiguur aan het worden is. "Ja, hij krijgt meer doelpunten tegen, maar daar kijken we niet naar. Hij is de beste doelman ter wereld, al ben ik dan niet echt objectief. In elke wedstrijd van Real was hij bepalend in de sleutelmomenten."