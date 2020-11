Coronaschandaal bij Lazio uitgespit: testing bij de club verloopt blijkbaar anders dan de protocollen

In Italië zijn ze in de ban van een mogelijk coronaschandaal bij Lazio. De club heeft blijkbaar nogal licht omgesprongen met de huidige protocollen en er zijn eigen draai aan gegeven. Zo konden spelers die positief testten bij de UEFA wel ineens opdraven in de Serie A.

La Gazzetta dello Sport pakte vandaag uit met een opvallende grafiek. Daarin viel te zien dat positieve spelers wel degelijk op het veld stonden tegen Torino. Het viel al op dat steraanvaller Ciro Immobile er niet bij was tegen Club Brugge, maar een paar dagen later wel speelde tegen Torino. Enkele dagen erna was hij er dan weer niet bij tegen Zenit St.-Petersburg. Dat wekte al de argwaan van de Italiaanse voetbalbond op, die een onderzoek hebben ingesteld. Het zou wel eens goed een staartje kunnen krijgen, want er zouden meer spelers op het veld gestaan hebben die ook positief getest hadden. Ook de resultaten van middenvelder Lucas Leiva en doelman Thomas Strakosha worden onder de loep genomen.





