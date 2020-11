Jacky Mathijssen legt uit waarom Standard-revelatie nu wel is opgenomen bij de nationale beloftenploeg

Jacky Mathijssen, de bondscoach van de Belgische U21, maakte vrijdagmiddag zijn selectie bekend voor de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Bosnië Herzegovina.

Mathijssen nam voor het eerste Nicolas Raskin op in zijn kern. In september en oktober was er nog commentaar op het niet-selecteren van de 19-jarige middenvelder. Hij maakt immers indruk bij Standard en nu kan Mathijssen er niet meer om heen.

"Het is een erg logische selectie. Nicolas was tot op heden belangrijk voor onze U19. Als hun match in Spanje wél plaatsvond, dan zat hij misschien niet in mijn kern. Nu alles voor de U19 geannuleerd is, geloof ik dat hij ons kan helpen met zijn huidig vormpeil en zijn strijdlust. Hij verdient deze selectie", aldus Mathijssen.