Mikautadze maakt zijn 15de, maar Lierse Kempenzonen zet Seraing een hak na hold up

Seraing heeft de kans gemist om over Union naar de leiding van het klassement in 1B te springen. Het duel met Lierse Kempenzonen eindigde op 1-3 voor de bezoekers. Een opsteker voor de Pallieters, maar niet echt een weerspiegeling van het wedstrijdbeeld.

Lierse Kempenzonen kwam wel op voorsprong via een penalty van Allach, maar na de rust zette Milicevic met een schitterende assist Mikautadze op weg naar zijn 15 doelpunt in negen matchen. Straf!

Maar Lierse Kempenzonen liet zich deze keer niet ringeloren. Seraing had het betere van het spel en ook genoeg kansen om weer op voorsprong te komen, maar de goal viel aan de overkant. Gilis stak de bal door tot bij Beerschot-huurling Placca en die werkte koelboeldig de 1-2 in doel. Samijn maakte er in de slotfase zelfs nog 1-3 van.