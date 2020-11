Löw denkt niet aan comeback Müller of Hummels maar wel aan andere wereldkampioen van 2014

Joachim Löw zit met wat selectieproblemen bij Duitsland voor de aankomende wedstrijden. Veel spelers zijn geblesseerd voor de oefenwedstrijd tegen Tsjechië en de Nations League-wedstrijden tegen Oekraïne en Spanje.

Enige tijd geleden liet Löw weten dat Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller niet meer op een selectie mochten rekenen bij de Mannschaft.

Ook nu herhaalt Löw die woorden bij Kicker. "We hebben besloten deze spelers niet te selecteren, daar is niets aan veranderd. Misschien volgend jaar, als er nog veel spelers wegvallen en een nieuwe situatie ontstaat", klinkt het.

Bij hun club zijn vooral Müller en Hummels zeer sterk bezig, maar dat is blijkbaar niet genoeg voor de Duitse selectieheer.

Andere oudgediende komt wel in the picture

Een andere wereldkampioen van 2014 maakt dan meer kans op een selectie in de toekomst. Want Löw is aangenaam verrast door de progressie die Mario Götze maakt bij PSV. "Hij heeft de juiste beslissing genomen door naar PSV te gaan. Na het WK had hij in Duitsland een zware start dus ik ben blij dat hij zo'n goede start gemaakt heeft. We houden hem zeker in het oog", vertelt Löw.

Mario Götze trapte Duitsland in 2014 naar de wereldtitel door het beslissende doelpunt te maken in de finale tegen Argentinië.