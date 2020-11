Ook Thiago Silva trekt aan de alarmbel: "Wij zijn geen machines!"

Het zijn drukke tijden voor de profvoetballers. De nationale competitie, Europese toernooien en interlands: de wedstrijden stapelen zich in sneltempo op. Alsmaar meer profvoetballers stellen er zich luidop vragen bij.

Onder meer Kevin De Bruyne vroeg zich eerder al af hoe lang dit ritme houdbaar is. Ook Chelsea-speler Thiago Silva luidde de alarmbel op een persconferentie. "De spelers moeten zich constant heruitvinden. We verliezen spelers door Covid-19, maar ook door blessures omwille van de opeenstapeling van wedstrijden. We zijn geen machines", stelt de ervaren verdediger.

"Recente studies hebben uitgewezen dat de kans op blessures veel groter is wanneer je weken aan een stuk elke drie dagen een wedstrijd moet spelen. Dat is verontrustend voor ons."

Zelf probeert de 36-jarige zich nog beter te verzorgen dan voorheen. "Vroeger at ik veel ongezonder, vaak zelfs voor een wedstrijd. Daar let ik nu veel harder op", aldus Thiago Silva, die dit seizoen kennis maakte met de Premier League. "Ik sta ervan versteld hoeveel luchtduels ik moet aangaan. Het spelritme ligt hier zo ontzettend hoog."