Zlatan vertelt hoe Mino Raiola hem prikkelde om terug te keren naar Europa: "Ik heb meteen geantwoord dat hij een team kon zoeken"

Zlatan Ibrahimovic laat AC Milan herleven. De terugkeer was voor de Zweed niet de gemakkelijkste keuze. Het is overigens Mino Raiola die hem richting Europa heeft geduwd.

Ibracadabra had nochtans een héél mooi leven in Los Angeles. De Zweed genoot er van voetbal, zon en een onaantastbare status. En toch koos hij ervoor om terug te keren naar AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic legt nu uit waarom hij ervoor koos om naar Italië te trekken. “Mino Raiola lachte me uit toen ik zei dat ik in Amerika zou blijven. Hij vond dat ik de gemakkelijkste oplossing koos.”

Mino Raiola lachte me uit toen ik zei dat ik in Amerika zou blijven

De zaakwaarnemer weet als geen ander hoe je de excentrieke Zweed moet prikkelen. “Hij speelde op me in en liet uitschijnen dat ik het niet meer zou kunnen in Europa. Ik heb meteen geantwoord dat hij een team kon zoeken.”