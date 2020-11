Aad de Mos ziet geen uitgesproken EK-favoriet: "Ik zie veel zwakheden bij Duitsland, België had op de vorige toernooien moeten oogsten"

Aad de Mos zit nog met zijn neus in het voetbal en gelooft dat Oranje, op één belangrijke voorwaarde, van tel kan zijn op het EK in 2021. In een interview met Het Laatste Nieuws sprak de Nederlandse analist zich ook uit over de Rode Duivels.

"De ploeg moet op volle sterkte zijn", stelde Aad de Mos een voorwaarde voor het succes van Nederland op Euro 2020. Hij waagt er zich niet aan om er één grote topfavoriet uit te pikken. "Ik zie op dit moment geen enkel land dat er met kop en schouders bovenuit steekt", zei hij bij HLN. Verjongingsproces bij België "Ik zie zwakheden bij Engeland, ik zag Italië wankelen tegen Nederland. Ik zie veel zwakheden bij Duitsland en toch ook bij de Rode Duivels", ging hij verder. Net zoals vele anderen wees De Mos naar de verdediging die het zonder Kompany moet doen en waarvan de sterkhouders er niet jonger op worden. "De aanval en het middenveld zijn van wereldklasse, maar die verdediging is een groot probleem. Zonder een topverdediging kom je er niet. België had de voorbije toernooien moeten oogsten. Martínez probeert de selectie wel te verjongen, maar vervangers voor de echte toppers zal hij moeilijk vinden", besloot de Nederlander.