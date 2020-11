Mop van het jaar? "Georges Leekens hangt labojas na zes maanden aan de haak bij Pfizer"

Dat Georges Leekens van veel markten thuis is? Dat weten we al veel langer dan vandaag. Maar er is natuurlijk die ene uitspraak die hem altijd zal blijven achtervolgen.

Toen Georges Leekens stopte als bondscoach bij de Rode Duivels, liet hij achteraf weten dat 90% van het werk gedaan was op weg naar de gouden generatie. Met die uitspraak is hij al meermaals geconfronteerd geweest. En ook nu blijft het een mopje dat vaak terugkeert. Voer voor satire Naar aanleiding van de berichtgeving over het coronavaccin van Pfizer dat 90% effectief zou zijn in de strijd tegen het coronavirus, kwam het satirische De Korrel dan ook met een vernuftig bericht hierover. "Het vaccin is voor 90% klaar, ik heb er vertrouwen in dat mijn team het resterend werk zonder mij kan afmaken", klinkt het.