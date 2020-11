Frankrijk met verstomming geslagen na verlies tegen Finland

De nederlaag van Frankrijk tegen Finland is niet zomaar gepasseerd. In eigen land werd er zeer zwaar getild aan het 0-2 verlies.

Oefenwedstrijd of niet, in Frankrijk zien ze graag dat er gewonnen wordt. Dit was gisteren in de wedstrijd tegen Finland dus niet het geval. Ondanks 74% balbezit en de vele schoten werd er met 0-2 verloren van Finland.

Geen B-ploeg bij de Fransen

Pogba, Griezmann, Martial, Kanté, Varane, Lenglet,.. ze waren er allemaal. Toch kon de vroege 0-2 achterstand, die na een halfuur al op het scorebord stond, niet meer worden rechtgetrokken.

Franse kranten waren bijzonder hard voor de wanprestatie van hun nationale ploeg. Zo schreef L'Équipe: "Alles ging mis".