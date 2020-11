Welke landen nemen de laatste plekjes in op het aankomende EK?

Vanavond komen we te weten welke vier landen zich in laatste instantie kunnen plaatsen voor het Europees kampioenschap. Het zijn Hongarije, IJsland, Noord-Ierland, Slowakije, Servië, Schotland, Georgië en Noord-Macedonië die zich vanavond kunnen verzekeren van een plaats op het EK.

Het Europees kampioenschap 2020 dat afgelopen zomer omwille van de coronapandemie niet kon plaatsvinden, werd uitgesteld naar juni en juli van 2021. Op het Europees Kampioenschap zullen 24 landen het tegen elkaar opnemen.

Landen die al zeker zijn van het EK

België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, Turkije, Wales, Zweden en Zwitserland.

De wedstrijden van vanavond

Hongarije - IJsland

Noord-Ierland - Slowakije

Servië - Schotland

Georgië - Noord-Macedonië

Vanavond gaat de strijd losbarsten om de laatste vier plaatsen op het EK. Opvallend is dat de winnaar van het duel tussen Hongarije - IJsland met dichtgeknepen billen naar het EK zal vertrekken. Deze winnaar zal uitkomen in de poule met Portugal, Frankrijk en Duitsland. De inzet vanavond is dus bijzonder groot.