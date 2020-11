Betoog van De Bruyne kan op bijval rekenen van collega's: "Er zijn te veel wedstrijden om te recupereren"

Woensdag vielen er tijdens de interlandperiode weer twee grote namen uit. Joe Gomez (Liverpool) blesseerde zich op training bij de Engelsen, en Nathan Aké (Manchester City) werd bij Nederland al na zes minuten vervangen door Daley Blind.

Via Twitter deelt Dejan Lovren een sneer uit naar critici die niet begrijpen dat voetballers hun schema niet kunnen bolwerken: "Er zijn te veel wedstrijden om te recupereren. We hebben geen vakantie of een degelijke voorbereiding gehad", concludeert de ex-verdediger van Liverpool. Daarnaast neemt hij het ook op voor alle trainers die al wekelang het probleem aankaarten, maar waar niemand naar wil luisteren.

People wondering why there is so many injuries, it’s simple.

Too many games, impossible to recover, when you know that this year is a weird one(Covid). No proper time off, (personally I had only 8 days off) no proper pre-season and than the crazy schedule!!