Vegen de Rode Duivels een héél oud record van de tabellen? Eigen cijfers liggen alvast aan diggelen

De Rode Duivels hebben een nationaal record gevestigd. De twee doelpunten van Michy Batshuayi tegen Zwitserland zorgden ervoor dat onze nationale ploeg al 23 wedstrijden op rij heeft gescoord. Het wereldrecord is echter nog niet in zicht.

De laatste doelpuntenloze wedstrijd van de Rode Duivels dateert al van 14 juli 2018. Dat was de vervloekte halve finale van het WK tegen Frankrijk. Al doet niemand in het moderne voetbal beter.

Sindsdien hebben de Rode Duivels in élke wedstrijd gescoord. Het eigen record is alvast gebroken. Tussen 1937 en 1945 was België in 21 opeenvolgende wedstrijden trefzeker.

Werk op de plank

We hebben echter nog een lange weg af te leggen om het wereldrecord te breken. Het Laatste Nieuws dook in de archieven en weet dat Hongarije tussen 1949 en 1957 maar liefst in 66 opeenvolgende wedstrijden heeft gescoord.