Radja Nainggolan blijft vastgekluisterd op de bank maar geniet voldoende interesse: "Gesprekken geopend voor een definitieve transfer"

Radja Nainggolan verzamelde dit seizoen slechts 36 minuten voor Inter Milaan. Torino wil de Belg graag uit zijn lijden verlossen. Het start gesprekken met Inter en wil de middenvelder deze winter graag overnemen.

Davide Vagnati, sportief directeur van Torino, heeft onlangs contact opgenomen met Inter Milaan over een eventuele transfer van Radja Nainggolan. Ook deze zomer toonde de Italiaanse middenmotor al eens interesse in de middenvelder.

Torino start onderhandelingen voor Nainggolan

Deze zomer keerde Radja Nainggolan terug na een leenbeurt bij Cagliari. De Belg was overbodig bij Inter, maar toch vond de club uit Milaan geen akkoord met Cagliari over een definitieve transfer. Ook Torino zag in de zomer haar kans schoon voor een spectaculaire transfer. Opnieuw was Inter niet overtuigd van het aanbod.

Radja Nainggolan komt maar niet van de bank bij Inter. Ondanks het drukke speelschema van de komende weken, en een eventuele eerste basisplaats, lijkt er toch opnieuw een transfer in het achterhoofd van Nainggolan te zitten. 22 november nemen Torino en Inter Milaan het tegen elkaar op. En volgens Calciomercato.com zal sportief directeur Vagnati afreizen naar Milaan om de onderhandelingen te openen.