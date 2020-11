Dit weekend wel voetbal in 1B: Seraing mist international, Club Nxt met Badji in de selectie, van Eenoo: "Met onze inzet zijn we moeilijk te kloppen"

Club Nxt beleeft een moeilijke start tussen de grote jongens. Toch verliest het niet de hoop en zal het ook zaterdag weer alles geven tegen Westerlo. In de selectie van de beloften één opvallende naam, Youssouph Badji. Begin deze maand was daar nog heel wat commotie rond. Toen zat de aanvaller negentig minuten op de bank tegen KV Mechelen, maar speelde het de dag daarna wel bij de beloften van Club. De club ontving geen sanctie omdat het de regels correct heeft gevolgd.

Westerlo pakte dit weekend 6 op 6 en genoot van twee prachtdoelpunten van Lukas Van Eenoo. In een vooruitblik vertelt hij tegen de camera's van zijn club dat trainer Bob Peeters tevreden is met de inzet van zijn ploeg: "Peeters vertelde ons na de wedstrijd dat we moeilijk te kloppen zijn met deze inzet van de ploeg."

Here are the 20 names for our home game of tomorrow, against Westerlo! ⤵️ #NXTWES #ClubNXT pic.twitter.com/JWsJ8GWkXi