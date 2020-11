Dries Mertens wil niet spreken van revanche tegen Engeland: "Al zijn we hun kabaal na de wedstrijd niet vergeten"

Zondagavond krijgen de Rode Duivels de mogelijkheid om Engeland definitief uit te schakelen voor een plaatsje in de Final Four van de Nations League. Het zou meteen een revanche betekenen voor de 2-1 nederlaag van een maand geleden. Al wilde Dries Mertens dat niet gezegd hebben.

"Kijk, we willen winnen, net zoals we elke match willen winnen", vertelde Dries Mertens vrijdagmiddag op de persconferentie. "Ook onze coach hecht ontzettend veel belang aan het resultaat, geloof me. Revanche voor de nederlaag in oktober? Nee, die match moeten we achter ons laten. Al moet ik wel zeggen dat de Engelsen héél veel lawaai maakten in de kleedkamer na de wedstrijd. Dat zijn we nog niet vergeten", aldus Mertens.

Dries Mertens, die er vorige maand niet bij was, blikte ook nog even terug op de oefenwedstrijd tegen Zwitserland. "Ondanks de achterstand hebben we ook in die match getoond dat we die drang hebben om te winnen. Iedereen binnen deze groep heeft die winnaarsmentaliteit. Ook ik ben nog altijd fier om voor België te spelen. Veel spelers hebben schrik van de Rode Duivels, en dat is onze verdienste."

"Nooit écht spits geweest"

Dat uitgerekend Michy Batshuayi tegen Zwitserland voor de doelpunten zorgde, verbaasde Dries Mertens niet. Mertens, die tegenwoordig bij Napoli in steun speelt van Osimhen, weet dat Batsman leeft van doelpunten.

"Eigenlijk ben ik nooit écht een spits geweest", vertelt de clubtopschutter aller tijden van Napoli. "Je ziet dat bij Michy. Als hij scoort, is zijn match geslaagd. Woensdag kreeg hij twee kansen en het was twee keer raak. Ik zou er misschien tien nodig hebben", zegt Mertens met enige overdrijving. "Scoren en toch slecht spelen, dat laat bij mij een wrang gevoel achter", besluit Mertens, die al 20 keer scoorde in het shirt van de Duivels, een doelpunt minder dan... Michy Batshuayi.