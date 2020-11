Kevin De Bruyne geeft toe dat hij geblesseerd was in de heenwedstrijd tegen Engeland: "Achteraf bekeken misschien niet zo slim"

Zondag nemen de Rode Duivels het op tegen Engeland in de Nations League. Ze hebben iets goed te maken, want de heenwedstrijd werd met 2-1 verloren. Uiteraard hopen ze nu om het beter te doen.

Kevin De Bruyne is klaar voor de strijd. "Het kan gebeuren dat je een wedstrijd verliest. Nu is het doel om beter te doen. We willen punten pakken en een goede wedstrijd spelen", vertelde de aanvallende middenvelder.

In de heenwedstrijd waren er enkele Rode Duivels niet bij door blessures. De Bruyne speelde wel, maar ook hij had een blessure. "Ik probeerde te spelen, omdat er enkele andere spelers niet bij waren. Achteraf bekeken misschien niet zo slim, maar ik had het zelf gekozen", staat te lezen bij Sporza.