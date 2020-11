Wie moet de patron van de Duivels defensie worden? "Hij moet nu nog leren van Vertonghen en Alderweireld"

Geen Thomas Vermaelen - alweer - bij de Rode Duivels. De uitgelezen kans voor anderen om zich voor de toekomst op te werpen als basispion. Marc Degryse kijkt dan vooral naar Jason Denayer.

“Denayer is sinds het begin van de Nations League-campagne een vaste waarde. Hij ontgoochelde nooit, met zijn goal en zijn wedstrijd in Denemarken als hoogtepunt. Denayer is Boyata voorbij – hij staat hoger aangeschreven", aldus Degryse in HLN.

Denayer speelt al een paar jaar op hoog niveau. Hij haalde met Lyon ook de halve finale van de Champions League. “Net zoals hij dat bij Lyon al is, moet ­Denayer bij de nationale ploeg de autoritaire patron achterin worden. Kijk, Alderweireld en Vertonghen zullen niet voor eeuwig meedraaien, hé, dus is het voor ­Denayer zaak om nu van hen te ­leren. Om hen dan op termijn bij te sturen, te coachen. Dat is ook iets wat je van hem mag verlangen op die positie, vind ik.”