Neymar eist miljoenen van FC Barcelona

Wie graag Neymar had zien terugkeren als voetballer bij FC Barcelona, kan deze illusies terug opbergen. Het zit er opnieuw bovenhands op tussen de Braziliaanse sterspeler en FC Barcelona.

Een nieuwe aflevering in de soap van Neymar en FC Barcelona. De Braziliaan die tussen 2013 en 2017 uitkwam voor Barcelona, gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter die stelde dat hij nog 6,7 miljoen euro moest afgeven aan zijn ex-club.

Bizarre contractverlenging

In oktober 2016 tekende Neymar een nieuwe verbintenis met FC Barcelona, dat zo het contract van zijn sterspeler verlengde tot 2021. In dit contract werd 222 miljoen euro als afkoopclausule vastgelegd, iets waar ze in Barcelona ongetwijfeld nog spijt van zullen hebben.

In de daaropvolgende zomer verraste PSG de hele wereld door de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis af te ronden. Voor 222 miljoen euro werd Neymar de nieuwe ster in Parijs.

Money money money

Barcelona wilde geen tekenbonussen meer toekennen aan Neymar en ook de rechter gaf de Spaanse club hier gelijk. Bijgevolg viel het oordeel dat Neymar nog een bedrag van 6,7 miljoen euro schuldig was ten aanzien van zijn ex-club. Hiervoor gaat Neymar nu in beroep.

Het blijft niet enkel bij de 6,7 miljoen euro die voor Neymar zou wegvallen. De ondertussen toch al 28-jarige Braziliaan eist nu het waanzinnige bedrag van 43 miljoen euro dat met vertraging nog zou kunnen oplopen tot 60 miljoen euro. Een bedrag waar ze het in Barcelona ongetwijfeld warm van zullen krijgen...