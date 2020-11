Mertens met een schitterende vrije trap in 'zijn' Leuven: "Ik heb goed naar Luc Nilis geluisterd"

Dries Mertens heeft mee de basis gelegd voor de zege tegen Engeland met een schitterende vrije trap. De aanvaller mocht trappen van De Bruyne en scoorde dus in 'zijn' Leuven.

Mertens gaf meteen mee waar hij de mosterd gehaald heeft. "Ik heb deze week naar een podcast geluisterd met Luc Nilis. Hij sprak daarin over traptechniek en ik heb goed geluisterd", lachte hij. "Ik heb er geprobeerd aan te denken en het is redelijk goed gelukt."

De Duivels kwamen er de tweede helft niet al te veel meer aan te pas, maar Mertens vond toch dat we fier moeten zijn. "We mogen ook eens blij zijn. We hebben gewonnen en het maakt niet uit hoe. We scoren twee keer tegen een ploeg die niet makkelijk goals tegenkrijgt. Dan moet je eens verdedigen ja. Ik vind dat we heel positief moeten zijn. Spijtig dat Denemarken nog in de laatste minuut scoort. Nu moeten we woensdag gewoon nog eens er vol tegen gaan."