Wales wint burenduel met Ierland, Nederland springt naar leidersplaats en Eupen-spits kan scoren: een overzicht van de Nations League

Om 18u werden er heel wat Nations League-duels afgewerkt zondag. Een overzicht.

Nederland - Bosnië

Nederland won met 3-1 van Bosnië en springt zo naar de leidersplaats in de groep. Eupen-aanvaller Prevljak kon ook scoren, een verslag vindt u hier.

Turkije - Rusland

Turkije en Rusland maakten er een spektakelstukje van. De Russen kwamen op voorsprong via Cheryshev maar moesten na nog geen halfuur spelen met tien verder na een rode kaart voor Semenov.

Daar profiteerde Turkije van door voor de rust de rollen om te keren met doelpunten van Karaman en Cengiz Under. In de tweede helft scoorde Cenk Tosun de 3-1 al gaven de Russen zich nog niet gewonnen. Kuzyaev maakte de aansluitingstreffer maar verder kwam Rusland niet.

šŸ¤Æ | Wat een heerlijke goal van Cengiz Ünder! šŸ‡¹šŸ‡·#TURRUS pic.twitter.com/21HPyt9lUb — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 15, 2020

In de groepsstand blijft Rusland leider maar Hongarije staat slechts één punt achter en moet nog tegen Servië spelen.

Wales-Ierland

Wales moest met aanvoerder Bale de leidersplaats verdedigen tegen Ierland. In de heenwedstrijd werd het 0-0 en dat leek nu ook de einduitslag te worden maar David Brooks kon toch nog scoren op aangeven van Bale.

Bulgarije-Finland

Finland was samen met Wales de fiere leider van de groep maar mocht geen fout begaan in Bulgarije. Dat deden de Finnen ook niet want er werd gewonnen met 1-2. Nog voor de rust stond het 0-2 via Pukki en Lodi. Ivanov miste nog een penalty voor Bulgarije, Iliev kon wel scoren vanop de stip enkele minuten later.

In een rechtstreeks duel zullen Wales en Finland uitmaken wie er groepswinnaar wordt.

En ook nog...

In de lagere groepen won Armenië met 1-2 van Georgië. Zo volgt Armenië nu op een punt van leider Noord-Macedonië in de groepsstand. De volgende speeldag ontvangt Armenië de leider.

Albanië won dan weer met 3-1 van Kazachstan en Wit-Rusland won in eigen huis met 2-0 van Litouwen. Ook in deze groep zal een onderling duel tussen de nummers één en twee (Wit-Rusland en Albanië) uitmaken wie groepswinnaar wordt.