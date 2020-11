Romelu Lukaku verschijnt dan toch op wedstrijblad voor cruciaal duel tegen Engeland: straks ook in de basis?

Vanavond spelen de Rode Duivels tegen Engeland. Enkele uren voor de aftrap verschijnt de naam van Romelu Lukaku dan toch op het wedstrijdblad. Hij lijkt dus klaargestoomd te zijn voor het belangrijke duel.

Op het wedstrijdblad voor vanavond één opvallende naam: Romelu Lukaku. De aanvaller van Inter was de voorbije dagen nog onzeker voor het duel tegen Engeland. Lukaku liet woensdag door een blessure de oefenwedstrijd tegen Zwitserland aan zich voorbijgaan.

Of de spits ook meteen in de basis zal starten, is nog een vraagteken. Toch is het in de aanloop van de wedstrijd een opsteker voor de nationale selectie. Al heeft bondscoach Martinez met de vlot scorende Michy Batshuayi een waardige vervanger.

Het cruciale Nations League-duel van vanavond tegen Engeland lijkt te zullen beslissen over groepswinst. In Wembley gingen de Rode Duivels vorige maand nog met 2-1 onderuit.