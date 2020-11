Duivels blijven positief omwille van sterk blok: "Maar het is raar voor ons om zo af te zien"

Het moet wel één van de aanvallend zwakste helften in jaren geweest zijn van de Rode Duivels. Ze hadden geen controle over de wedstrijd en over de bal. "Volwassen, zo zou ik het omschrijven", aldus Jan Vertonghen.

Vertonghen en co moesten voor één keer zwaar aan de bak, want Engeland speelde meer op de helft van de Duivels dan omgekeerd. "Ik zie het zo: we hebben veel geleerd van de wedstrijden dei we verloren. We kwamen op de goeie momenten op voorsprong en moesten zelf het spel niet maken. Maar ja, we moeten wel meer van onszelf eisen."

Jason Denayer speelde een knappe wedstrijd tegen Harry Kane en hield de topspits van grote kansen. Behalve één keer. "Maar toen schoot Romelu te hulp. Ik heb hem bedankt in de kleedkamer, want hij heeft mijn vel gered", lachte Denayer. "Het is vreemd voor ons om zo af te zien. Maar we hebben een ander aspect van onszelf laten zien. We kunnen ook solide blijven. Dat is een goeie kracht. Het is niet onze stijl, maar cohesie is ook belangrijk."