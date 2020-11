"Dries zijn eerste job is eigenlijk kapper, wist je dat niet?"

Grappig beeld deze week: Dries Mertens die Jan Vertonghen een nieuwe coupe aanmeet. En dat was al afgesproken op voorhand.

"Ik had Dries vanuit Lissabon al gestuurd dat hij zijn tondeuse moest meenemen", aldus Vertonghen. "Ik weet wel niet of het achteraan zo goed gedaan is. Maar ja, eigenlijk is kapper Dries zijn eerste job, dat wist je niet hé. Hij kan het wel."

Mertens had daar natuurlijk ook iets over te zeggen. "Ja, da 's weer een talent bij hé. Ik kan alles zowat hé."