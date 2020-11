Mourinho is een hit op sociale media en haalt nu op sarcastische wijze uit naar "fantastische oefeninterlands"

Het sarcasme druipt van de José Mourinho's laatste post op Instagram af. De manager van Tottenham vindt het maar niets dat de spelers in deze drukke tijden ook nog eens 'lastig worden gevallen' met interlandvoetbal.

José Mourinho doet de laatste tijd veel van zich spreken op Instagram. Zo kondigde hij na de 1-0 nederlaag tegen Antwerp op de bus naar huis aan dat hij zijn spelers op de ochtendtraining verwachtte.

Nu is hij erg kritisch tegenover interlandvoetbal in volle coronacrisis. "Geweldige voetbalweek", begon hij zijn sarcastische betoog. "Prachtige emoties in de interlands, fantastische oefenwedstrijden en veiligheid alom. (...) Na alweer een trainingssessie met zes spelers is het tijd om mezelf te verzorgen."

Mourinho doelt uiteraard op de nu al overvolle kalenders van de voetballers en daar worden nu ook nog (vriendschappelijke) interlands tussen gepropt. De spelers worden blootgesteld aan nieuwe coronabubbels en het risico op blessures verhoogt. Als het van 'The Special One' afhangt wordt het interlandvoetbal even 'on hold' gezet.