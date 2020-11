Eden Hazard speelt niet meer voor de Rode Duivels in 2020: "2021 wordt een fantastisch jaar voor Eden"

Voor de eerste match van deze interlandbreak liet Roberto Martinez nog uitschijnen dat hij op Eden Hazard had gerekend voor een van de drie matchen. Die hoop heeft hij nu opgeborgen.

Net voor de interlandbreak legde Eden Hazard een positieve coronatest af bij Real Madrid. Hij reisde dus niet af naar de Rode Duivels, maar de bondscoach had toch gehoopt om hem nog in in een van de drie partijen in te zetten.

Dinsdag zei Roberto Martinez op zijn persconferentie dat Hazard dit jaar niet meer in actie zal komen voor de Rode Duivels. Dat hij niet meer zou overkomen uit Madrid werd dinsdag beslist. Hij was wel hoopvol over het herstel van zijn sterspeler na maanden blessureleed.

"2021 wordt een fantastisch jaar voor Eden", sprak de bondscoach. "Hij wil er zo snel mogelijk terug staan. We gaan weer de beste versie van hem zien."