Er is meer dan alleen de Rode Duivels in de Nations League: dit staat er allemaal op het programma op dinsdag

Niet enkel de Rode Duivels komen nog eens in actie in de Nations League. Neen, er zijn nog vele andere héél boeiende wedstrijden.

Zo spelen Spanje en Duitsland ook nog een levensbelangrijke wedstrijd in de Nations League in hun groep op dinsdag.

Voor Duitsland is een puntje in Spanje voldoende om de groep te winnen. Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne is afgezet en ook niet meer van waarde.

Degradatiestrijd

En ook in andere groepen zijn er heel pittige duels. Frankrijk is al zeker van de Final Four, Portugal al zeker tweede. Zweden en Kroatië hebben elk drie punten en gaan dus op zoek naar punten in de strijd tegen degradatie. Frankrijk - Zweden en Kroatië - Portugal zijn de duels op dinsdagavond.

En ook in de lagere regionen van de Nations League wordt er flink gespeeld. Geniet dus gerust mee van allemaal topwedstrijden.

