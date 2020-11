Goed nieuws voor Juventus: man van 75 miljoen traint weer mee

Matthijs de Ligt lag er een lange tijd uit met een schouderblessure maar traint nu opnieuw mee met de groep bij Juventus

De Ligt werd op 12 augustus geopereerd aan zijn schouder en miste daardoor het begin van de competitie in Italië. Ook de interlands van oktober en november zag hij aan zijn neus voorbijgaan.

Juventus liet weten dat de 21-jarige verdediger opnieuw met de groep aan het trainen is. De Ligt kwam aan het begin van vorig seizoen over van Ajax voor 75 miljoen euro en verzamelde bijna 30 wedstrijden in zijn eerste seizoen.

Er wordt zelfs verwacht dat hij komend weekend tegen Cagliari opnieuw op het veld zou kunnen staan.