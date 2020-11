Antonio Conte ziet het groots voor Lukaku: "Hij kan een van de beste ter wereld worden"

Romelu Lukaku en Antonio Conte? Dat is een match made in heaven. De Italiaanse trainer is vol lof voor de Belgische spits.

Na twee seizoenen bij Manchester United kwam Romelu Lukaku Antonio Conte opnieuw tegen bij Internazionale. Ongelooflijke speler "Hij is een ongelooflijke speler", klinkt het bij The Telegraph. "Er is nog veel progressiemarge. Op een jaartje bij Inter heeft hij zoveel gewerkt;" "Hij wil leren en ik geloof erin dat ik een leraar kan zijn. Als hij zo verder doet, dan kan hij een van de beste te wereld worden."





