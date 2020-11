Opmerkelijk: Eden Hazard test negatief en kan opnieuw meetrainen bij Real Madrid

12 dagen na zijn positieve test is Eden Hazard opnieuw klaar om te knallen voor Real Madrid. De Belg was er omwille van een verplichte quarantaine niet bij in de wedstrijden van de Rode Duivels.

Toeval bestaat niet, of misschien toch wel? De dag nadat de Rode Duivels voor het laatst in actie kwamen, legde Eden Hazard een negatieve coronatest af. Bijgevolg kan hij zich na zijn blessure en na zijn periode in quarantaine opnieuw klaarmaken voor wedstrijden bij zijn club, Real Madrid. Door zijn verplichte quarantaine moest Eden Hazard forfait geven voor de drie wedstrijden met de Rode Duivels. De interlands tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken zijn achter de rug en nu kwam dus het nieuws dat Eden Hazard opnieuw mag voetballen. Ingrijpende gevolgen? In zijn laatste wedstrijd tegen Huesca kwam Hazard pas terug uit blessure. De 29-jarige Belg liet toen al meteen het beste verhopen en legde een prima prestatie op de mat. Het wordt voorlopig wel afwachten hoe Eden Hazard zal terugkeren uit ziekte.