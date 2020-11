'Investeringsmaatschappij neemt Liverpool over én onderhandelt met Nederlandse en Franse club om voetbalimperium uit te bouwen'

Maakt Liverpool FC binnenkort deel uit van een voetbalimperium? Red Ball Acquisitions wil namelijk een deel van de Engelse landskampioen in handen krijgen. En de investeringsmaatschappij onderhandelt met meerdere clubs in meerdere landen.

Liverpool Echo weet dat Red Ball Acquisitions momenteel met Fenway Sports Group onderhandelt om twintig procent van de aandelen bij Liverpool FC in handen te krijgen. Het is voor de investeringsmaatschappij een eerste stap naar meer inspraak binnen The Reds.

Red Ball Acquisitions - het bedrijf zetelt officieel op de Kaaimaneilanden - maakt er geen geheim van dat het een voetbalimperium wil uitbouwen. De investeringsmaatschappij liet eerder al weten dat het project van Red Bull een voorbeeld is.

Engeland, Nederland én Frankrijk

RBA heeft al aandelen bij het Nederlandse AZ en het Engelse Barnley FC. Naar verluidt zijn er momenteel onderhandelingen in de Ligue 1. Zekerheid is er nog niet, maar Toulouse FC zou binnenkort worden overgenomen.