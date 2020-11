Wordt wonderkind de jongste speler ooit in de Bundesliga? Aanvaller van Dortmund kan dit weekend zijn debuut maken

De kans is bestaande dat we dit weekend een nieuw goudhaantje aan het werk kunnen zien in de Bundesliga. Youssoufa Moukoko is net 16 jaar geworden, maar maakt zo'n goede indruk bij de jeugd dat hij op de komende speeldag al in de selectie zou kunnen zitten van de eerste ploeg.

Borussia Dortmund staat bekend als een club met veel jong talent, kijk maar naar onder meer Haaland en Sancho, maar dit weekend zou er nog iemand bij kunnen komen. De kans bestaat dat Youssoufa Moukoko zijn debuut zal maken. De jonge aanvaller wordt vandaag 16 jaar oud, wat dus betekent dat hij vanaf nu mee mag spelen met de eerste ploeg. De jonge Moukoko wordt al jaren gezien als een fenomeen, want bij de jeugd van Dortmund scoorde hij de afgelopen seizoenen 141 doelpunten in 88 wedstrijden. Als hij zaterdag daadwerkelijk zijn debuut maakt tegen Hertha Berlijn, wordt hij de jongste speler ooit in de Bundesliga.

