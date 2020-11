Georges Mikautadze voelt zich goed in Seraing: "Voelt als een tweede familie"

Zondag trekt Seraing naar het Westelse Kuipje met maar één opdracht: winnen en komaf maken met de negatieve reeks.

En dan rekent het ook op Georges Mikautadze, die al drie wedstrijden niet meer wist raak te treffen na een sensationeel seizoensbegin met vijftien goals.

Tweede thuis

"Iedereen heeft het wel eens moeilijk in een seizoen. We hebben de foutjes cash betaald, en we moeten die nu rechtzetten."

"Ik moet mijn man nog beter volgen in defensief opzicht. En verder moet ik werken aan mijn timing. Maar ik voel me hier goed geïntegreerd: Seraing voelt als een tweede thuis."