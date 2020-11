Borussia Dortmund mist youngster tegen Club Brugge

Bij Borussia Dortmund ontbreekt dinsdag Reinier. De 18-jarige Braziliaan testte positief op Covid-19 en ging onmiddellijk in zelfquarantaine.

Borussia Dortmund zal dinsdag tegen Club Brugge geen beroep kunnen doen op Reinier. De huurling van Real Madrid, 18 jaar oud, testte positief en is meteen in quarantaine gegaan. De Duitse club liet weten dat het Braziliaanse talent geen symptomen vertoont.

Reinier, wiens marktwaarde geschat wordt op 22,5 miljoen euro, kwam tot dusver nog niet in actie in de Champions League. In de Bundesliga mocht hij al drie keer kort invallen.

Real Madrid betaalde in januari maar liefst 30 miljoen euro om het toptalent los te weken bij Flamengo. Borussia Dortmund huurt de offensieve middenvelder tot juni 2022.