Cristiano Ronaldo hoeft bij Pirlo niet op privileges te rekenen: "Zo was ik het ook als speler gewend"

Andrea Pirlo heeft als onervaren coach niemand minder dan Cristiano Ronaldo onder zijn hoede bij Juventus. Dat de Portugese vedette niet op privileges moet rekenen, maakte de sierlijke middenvelder van weleer maandag duidelijk op de persconferentie in aanloop naar het CL-duel tegen Ferencvaros.

Cristiano Ronaldo is op zijn 35e nog steeds het speerpunt van de Oude Dame. Toch geniet CR7 geen voorkeursbehandeling van Andrea Pirlo. "Ik ben voor íedereen beschikbaar. Ik behandel hem niet anders dan Frabotta en Portanova (twee jongens die uit de eigen jeugdopleiding komen, nvdr.). Dat was ik gewend als voetballer, en zo doe ik het dus nu ook", aldus Pirlo.

Bij winst tegen Ferencvaros kan Juventus mogelijk zeker zijn van overwintering in de Champions League. Al heeft Pirlo heel wat kopzorgen in het defensieve compartiment. Zo liggen Chiellini, Bonucci en Demiral allemaal in de lappenmand, waardoor er met Matthijs de Ligt amper een centrale verdediger overblijft.