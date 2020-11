Gennaro Gattuso kon zijn ogen niet geloven na nederlaag tegen Milan: "Zlatan lijkt nóg sterker dan tien jaar geleden"

AC Milan won zondag de topper op het veld van Napoli en staat alleen aan de leiding in de Serie A. Zlatan Ibrahimovic was goed voor twee goals, maar viel wel geblesseerd uit.

AC Milan draait na veel grijze jaren nog eens mee aan de top van het klassement in de Serie A. De Milanezen verloren nog niet in de eerste acht matchen en hebben veel te danken aan de goals van Zlatan Ibrahimovic.

Ex-ploegmaat Gattuso onder de indruk

De Zweed zit op zijn 39e (!) aan tien goals in zes optredens! Geweldige cijfers en Napoli-coach Gennaro Gattuso kan het amper geloven. Hij speelde tussen 2010 en 2012 nog samen met Zlatan bij AC.

"Het lijkt wel zo dat hij nu nóg sterker is dan een jaar of tien geleden. Ze geven hem de bal en weten dat hij er iets goeds mee gaat doen", aldus Gattuso. In de slotfase moest Zlatan geblesseerd van het veld stappen. Bij Milan houden ze hun hart vast dat het niets ernstigs is.