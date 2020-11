🎥 Henrikh Mkhitaryan groeit weer naar zijn beste vorm en scoort heerlijk doelpunt voor AS Roma

Henrikh Mkhitaryan doet het dit seizoen goed in de Serie A. De aanvallende middenvelder zit al aan 5 doelpunten en 4 assists in 8 wedstrijden. Dit weekend scoorde hij twee doelpunten en één doelpunt was een pareltje.

Henrikh Mkhitaryan heeft de voorbije jaren niet veel geluk gehad. Bij Dortmund ontbolsterde hij, maar bij Manchester United en Arsenal ging het van kwaad naar erger. Nu lijkt hij wel terug naar zijn beste vorm te groeien bij AS Roma. De aanvallende middenvelder was dit seizoen al goed voor 5 doelpunten en 4 assists in 8 wedstrijden in de Serie A en dit weekend scoorde hij, zoals u hieronder op de beelden van Eleven Sports kan zien, een heerlijk doelpunt voor AS Roma. Hij nam de bal vol in één tijd en het schot ging heerlijk richting de winkelhaak. 🚀 | Het is nog maar november en Henrikh Mkhitaryan heeft al het doelpunt van het jaar gemaakt in de @SerieA! 😱🔥#RomaParma pic.twitter.com/mRsxFFb4Qz — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 23, 2020