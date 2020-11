Wat met Joachim Löw: "Hij heeft Duitsland een identiteit gegeven, maar zit nu in een zeer moeilijke situatie"

In Extra Time werd op maandagavond uitvoerig nagepraat over het voetbal van de voorbije week. Aan de tafel van Frank Raes had Peter Vandenbempt het over de 6-0 pandoering van Duitsland in de wedstrijd tegen Spanje.

Peter Vandenbempt liet zijn waardering spreken over de Duitse coach. "Joachim löw heeft een metamorfose ondergaan en bracht met Duitsland zeer aantrekkelijk voetbal. Maar nu..." "Spelers zoals Müller, Boateng en Hummels werden na het ontgoochelende WK in 2018 terecht aan de kant geschoven. De spelers waren een schim van zichzelf, maar zijn nu opnieuw op niveau. Het is voor Löw een zeer moeilijke situatie, aldus de Belgische voetbalcommentator en analist.