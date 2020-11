Font doet twee énorme beloftes als hij voorzitter wordt en klapt uit de biecht: "Barça moet 400 miljoen euro betalen, maar dat geld is er niet"

Victor Font is de topfavoriet om de nieuwe voorzitter van FC Barcelona te worden. De uitdagingen in Camp Nou zijn enorm, maar toch doet de Catalaanse zakenman enkele opvallende beloftes.

Victor Font herhaalde nogmaals dat Xavi de man is die FC Barcelona opnieuw naar de Europese top moet loodsen. Dat wil zeggen dat Ronald Koeman wellicht na dit seizoen - als het al niet vroeger is - mag opkrassen.

Maar ook op financieel vlak deed de zakenman een belangrijke belofte. “De situatie is kritiek”, windt Font er in L’Esportiu geen doekjes om. “Barça staat op de rand van het economisch bankroet. De club moet vierhonderd miljoen euro betalen, maar dat geld is er niet.”

En toch wil Font hoofdsponsor Rakuten vervangen door Unicef. De organisatie prijkte tussen 2006 en 2011 al kosteloos op het shirt van Barcelona. De financiële situatie zorgde voor een echte shirtsponsor, maar dat ligt gevoelig bij de fans.

Unicef

“We zijn met ons project van plan om Unicef terug te brengen op de voorkant van het shirt”, besluit dé topfavoriet voor de voorzittersverkiezingen. “Dat zal tijdens mijn termijn gebeuren en zonder inkomsten te verliezen. Dit is géén loze of populistische belofte.”