Sambi Lokonga moet beter kunnen, maar... "Met Zulj naast hem lukt dat niet, dat is een catastrofe"

Het middenveld van Anderlecht maakte zondag tegen Beerschot een bijzonder slechte indruk. Sambi Lokonga en Peter Zulj werden overlopen. Ex-Anderlechtenaar Walter Baseggio ziet dat het jonge talent nog heel wat boterhammen moet eten.

Sambi Lokonga mist op bepaalde momenten de drive. “Hij heeft voetballende capaciteiten, maar de stevigheid in de duels ontbreekt en hij mist persoonlijkheid om het spel te maken”, aldus Baseggio in Het Nieuwsblad. “Eigenlijk rendeert Sambi het best als er een goeie middenvelder naast hem staat die hem stuurt – zoals Trebel –, maar dat lukt niet met Zulj. Dat is echt een catastrofe.”

Zoals we gisteren al schreven: Anderlecht heeft Adrien Trebel nodig. "Anderlecht moet alvast hopen dat Trebel snel weer fit is, want dan is er op het middenveld meer pressing naar voren en heeft Sambi een speler naast zich die ballen recupereert. Dat Zulj blijft staan, is verontrustend. Maar er zijn geen alternatieven. Kana is daar niet klaar voor.”