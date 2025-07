Stef Wils heeft nog wat te zeggen over afgesprongen transfer Nastasic

Antwerp begint dit weekend aan de Jupiler Pro League, maar kampt met een defensief probleem: de club heeft slechts twee centrale verdedigers in de selectie. De komst van Nastasic sprong af, waardoor de spoeling achterin erg dun blijft.

Antwerp opent dit weekend de Jupiler Pro League tegen Union SG. The Great Old zit wel met een enorm lastig probleem: de club beschikt over twee centrale verdedigers.

Dat zijn Rosen Bozhinov en Zeno Van Den Bosch. Matija Nastasic moest dat probleem komen oplossen, maar zijn transfer zal uiteindelijk niet doorgaan.

"Als een transfer niet doorgaat, is dat altijd een streep door de rekening", zegt coach Stef Wils bij Het Laatste Nieuws. "Maar Sven Jaecques en Marc Overmars hebben hun uiterste best gedaan om een akkoord te vinden met Matija."

"Uiteindelijk is dat niet gelukt. Dat is nu eenmaal het hedendaagse voetbal. Hier moeten we mee dealen. De club is nu bezig met een vervanger en we hopen snel defensieve versterking te hebben", gaat hij verder.

Verder zegt Wils wel klaar te zijn voor de competitiestart. "We zitten op schema. Iedereen kijkt uit naar de eerste match op de Bosuil. Openen tegen de kampioen in een vol huis, dat is leuk. Deze week kreeg ik veel positieve signalen vanuit de groep. Daaraan merk ik dat we klaar zijn om Union te bekampen."