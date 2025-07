Leko is al lovend: KAA Gent heeft eerste defensieve versterking helemaal beet

KAA Gent versterkte zich met Hatim Es-Saouabi, een centrale verdediger van AS FAR Rabat. Hij tekende een contract voor vier jaar.

KAA Gent heeft nog doelen op de transfermarkt: de Buffalo's willen zich achteraan versterken. Dat deden ze nu met Hatim Es-Saouabi, die een vierjarig contract tekende.

Es-Saouabi komt over van het Marokkaanse AS FAR Rabat, waar hij een vaste basisspeler was. De 24-jarige centrale verdediger werd er ook één keer kampioen.

Ivan Leko, die al niet blij was met het uitblijven van versterking, is gelukkig met de nieuwe aanwinst. "Hatim is een verdediger met sterke fysieke capaciteiten. Hij is snel, kiest goed positie, heeft duelkracht en een goed kopspel", zegt hij op de clubwebsite.

Sportief adviseur Kjeld Fort reageerde ook kort. "De transfer van Hatim is een eerste wapenfeit in het verstevigen van onze verdediging. We zijn blij dat hij de volgende stap in zijn carrière bij ons zet."

Maar het werk op de zomermercato zit er nog niet op. Leko verwacht meer versterking. "Nu werken we hard verder aan andere dossiers."