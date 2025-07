OFFICIEEL: Club Brugge en Milanese topclub ronden absolute toptransfer af

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Aleksandar Stankovic is een speler van Club Brugge. De West-Vlamingen betalen uiteindelijk net geen tien miljoen euro aan Internazionale FC.

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht en is inmiddels officieel. Aleksandar Stankovic is een speler van Club Brugge.

Club Brugge had al eventjes een akkoord met de 19-jarige verdedigende middenvelder. Stankovic tekende een contract tot medio 2029 in het Jan Breydelstadion.

Transfersom van net geen tien miljoen euro

De deal met Internazionale FC had uiteindelijk meer voeten in de aarde. Uiteindelijk betaalt Club Brugge net geen tien miljoen euro voor de Serviër.

De Italianen bedongen evenwel een terugkoopoptie. Inter kan Stankovic volgend seizoen voor 23 miljoen euro terug naar Milaan halen.

Vervanger voor Ardon Jashari

Met Stankovic heeft blauw-zwart de vervanger voor Ardon Jashari alvast beet. Laatstgenoemde wil nog steeds zo snel mogelijk naar AC Milan.