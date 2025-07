Belgische profclub herhaalt steile ambities en haalt spits in huis: "Fysieke présence en diepgang"

KV Kortrijk degradeerde afgelopen seizoen naar de Challenger Pro League. Het wil zo snel mogelijk opnieuw gaan promoveren. Daartoe heeft het nu met Sixtus Ogbuehi een nieuwe aanvaller wereldkundig gemaakt.

"KVK kan vandaag Sixtus Ogbuehi officieel voorstellen als nieuwe aanvaller. De 22-jarige Nigeriaan tekent een contract in het Guldensporenstadion tot juni 2028. Sixtus Ogbuehi is de volgende rood-witte versterking!"

"De Nigeriaanse spits verhuisde op 19-jarige leeftijd naar Spanje om in de zomer van 2024, na 18 goals in zijn eerste Spaanse seizoen, voor Eldense, in LaLiga2, uit te komen", aldus KV Kortrijk op haar webstek.

"Sinds januari van dit jaar was de 22-jarige aanvaller op uitleenbasis actief bij het tweede elftal van Osasuna en was daarin goed voor 4 doelpunten en 4 assists. Sixtus sloot tijdens zijn uitleenbeurt ook aan bij de trainingen van het A-elftal en haalde een aantal keer de selectie van de LaLiga-club."

Stevige versterking voor Kortrijk

Nils Vanneste, Sporting Director KVK, is opgetogen met de nieuwste aanwinst: “We zijn blij dat we met Sixtus onze voorlinie kunnen versterken. Hij voegt fysieke présence en diepgang toe aan onze ploeg. Zo werken we verder aan ons elftal richting de competitiestart.

"De spits komt nu definitief over van Eldense en tekent een contract in het Guldensporenstadion tot juni 2028. Welkom, Sixtus!", aldus nog De Kerels. Binnen twee weken begint ook in de Challenger Pro League de competitie.