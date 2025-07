SL Benfica schakelt versnelling hoger voor Ivanovic: speelt hij morgen nog op Antwerp?

Benfica blijft aandringen voor Franjo Ivanovic. De ploeg uit Lissabon wil het dossier zo snel mogelijk afronden.

Na Anthony Moris, Koki Machida en Noah Sadiki, staat Union op het punt nog een andere sleutelspeler te verliezen in de persoon van Franjo Ivanovic. De Kroaat, die vorig seizoen 21 doelpunten maakte in het Dudenpark, staat in de belangstelling bij heel wat ploegen.

De Brusselaars hebben een bod van 20 miljoen euro (plus 5 miljoen aan bonussen) van Como afgewezen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat Ivanovic zal blijven.

La Dernière Heure meldt dat Rui Pedro Braz, de sportief directeur van SL Benfica, momenteel in Brussel is om de onderhandelingen met een van de revelaties van vorig seizoen in de Pro League voort te zetten.

Dit roept de vraag op of hij morgen zal deelnemen aan de wedstrijd op Antwerp. "We leven dag per dag met Franjo. We weten dat er interesse is en dat het altijd kan veranderen wanneer er een concreet bod ligt", erkent Sébastien Pocognoli.

Op dit moment kan de trainer van Union alleen maar het professionalisme van zijn speler prijzen, die nog scoorde tegen Club Brugge in de Supercup: "Hij is een zeer eerlijke jongen, met beide voeten op de grond. Voor de wedstrijd van morgen kan ik niets garanderen. Franjo zal in ieder geval een beslissing nemen met hart en verstand."