🎥 Charleroi is terug: supporters zorgen voor heel wat sfeer in Zweden

De spanning stijgt enkele uren voor de wedstrijd tussen Charleroi en Hammarby. De supporters van de Zebra's zorgen voor sfeer in Stockholm.

Ver van het sombere weer waar ons land mee te maken heeft, schijnt momenteel de zon in Stockholm. De supporters van Charleroi hebben geprofiteerd van de stralend blauwe lucht en de 26 graden om de stad te verkennen voordat ze richting het stadion vertrekken.

Vijf jaar na de laatste Europese wedstrijd tegen Lech Poznan, is de opwinding dus voelbaar tijdens deze nieuwe fanwalk in Hammarby, een zuidelijke wijk in de buitenwijken van Stockholm.

Voor een verrassing zorgen in Zweden

De bezoekers zorgen voor sfeer op hun weg naar de 3Arena, het stadion met 30.000 plaatsen dat vanavond het toneel zal zijn voor de wedstrijd.

🔥 l De supporters van Charleroi zijn goed vertegenwoordigd in Zweden voor de wedstrijd van vanavond tegen Hammarby (📸FB: Fabien Jauauet)



24 juli 2025

Op het veld zal de taak niet eenvoudig zijn voor de Carolo's. Maar het team kan in ieder geval rekenen op heel wat aanwezige supporters om te kunnen strijden met hun Zweedse tegenstander.

De aftrap staat gepland om 19.00 uur. Bij kwalificatie zal Sporting het opnemen tegen de Noren van Rosenborg of de Litouwers van Banga in de derde voorronde. Een mooie uitdaging voor de troepen van Rik De Mil.