Vreselijk nieuws wordt bevestigd over Geoffry Hairemans

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Geoffry Hairemans liep vorig weekend bij zijn terugkeer op de Bosuil meteen een zware blessure op. Antwerp moet het minstens een halfjaar zonder de middenvelder stellen: hij ondergaat binnenkort een operatie aan de knie.

Geoffry Hairemans keerde deze zomer terug naar Antwerp na een periode bij KV Mechelen. Hij maakte transfervrij de overstap naar de The Great Old.

Afgelopen weekend maakte hij zijn comeback op de Bosuil in een oefenduel tegen Willem II. Hij kreeg een warm onthaal van de supporters.

Antwerp won de match met 2-0, maar daar ging het na afloop niet zozeer over. Hairemans ging tegen de grond nadat hij zich leek te misstappen.

Al snel werd duidelijk dat het serieus was: hij liep een zware kruisbandblessure op. Er was geen volledige scheur waardoor de club nog bang afwachtte of een operatie nodig zou zijn.

Volgens Het Laatste Nieuws is gebleken dat dit het geval is. Hij zal snel onder het mes gaan en is zeker een halfjaar lang buiten strijd. Een serieuze domper voor de club en Hairemans.