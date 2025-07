Dossier rond uitzendrechten zorgt voor chaos: Testaankoop gaat ingrijpen

Testaankoop is bezorgd om de situatie rond DAZN en de telecomoperatoren. De consumentenorganisatie onderneemt verdere stappen.

DAZN heeft nog steeds geen akkoord met de telecomoperatoren en daardoor heerst er onvrede bij de Belgische voetbalsupporters. Logisch ook, want dit zorgt voor meerdere problemen.

Ten eerste is er het praktische. De Pro League is niet meer op de 'gewone televisie' te volgen. Voetbal hoort toegankelijk te zijn, daar bestaat geen twijfel over. Op deze manier is het dat veel minder.

Wie het Belgisch voetbal wil zien moet een abonnement nemen bij DAZN, dat is de enige optie. Zo worden de supporters uiteindelijk slachtoffer, vindt ook Testaankoop. Het tweede probleem dus.

Er loopt momenteel een promotie bij DAZN... "Maar ondanks zo'n promotie is dit geen positief verhaal voor de consument", stelt de consumentenorganisatie. "Als hij (de fan, n.v.d.r.) de wedstrijden van zijn favoriete ploeg wil volgen, moet hij ofwel naar het stadion gaan, ofwel een abonnement nemen bij DAZN."

"Dit kan voor sommige klanten misschien te complex blijken of een grote impact hebben op hun budget", klinkt het nog. En dus laat Testaankoop het hier niet bij. "En dat alles met de zegen van de Belgische voetbalautoriteiten. Testaankoop zal de Mededingingsautoriteit op de hoogte brengen van haar bezorgdheden voor de Belgische consument in dit verhaal."