OFFICIEEL: Antwerp heeft ervaren verdediger helemaal beet (en hij was gratis)

Antwerp heeft weer versterking beet. Glenn Bijl komt transfervrij over van het Russische KS Samara. Hij tekende een contract voor één seizoen, met optie op een extra jaar.

The Great Old nam een opvallend gezicht mee op stage: Glenn Bijl was er op proef. Dit bleek een succes te zijn, want hij komt nu ook definitief naar de Bosuil.

Antwerp maakte donderdag bekend dat de Nederlander een contract heeft getekend van één seizoen. Er is ook de optie op een extra jaar.

Bijl is een 30-jarige rechtsachter, die dus heel wat ervaring meeneemt naar Deurne-Noord. Hij begon zijn carrière in Nederland, waar hij actief was bij Groningen, FC Dordrecht en FC Emmen.

In 2021 maakte hij de overstap naar het Russische KS Samara, waar hij uiteindelijk vier seizoenen lang actief was. Hij komt transfervrij over.

Bij Rusland was hij geregeld aanvoerder, een goed teken dat Antwerp een nieuw leidersfiguur heeft binnengehaald. Hij kan ook op het middenveld uit de voeten.